شكرا لقرائتكم خبر عن «صحية الوطني» تناقش «تعزيز الصحة النفسية في الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، بعد غد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، حلقة نقاشية افتراضية «عن بعد» بعنوان «تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات»، وذلك في إطار خطة عملها لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية»، وتوجه اللجنة دعوة عامة للجمهور والمهتمين والمختصين في مجال الصحة النفسية للمشاركة في هذه الحلقة الافتراضية.

يشارك في الحلقة أعضاء اللجنة كل من: سميه عبد الله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.

وقالت ناعمة الشرهان إن الحلقة النقاشية تستهدف التعرف عن قرب على واقع الصحة النفسية في دولة الإمارات والإشكاليات المتعلقة بها من حيث خدمات رعاية المرضى النفسيين في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى العاملين في المجال الصحي والتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في مجال الصحة النفسية، ومدى الوعي بخدمات الصحة النفسية المقدمة لأفراد المجتمع.

وتابعت أن النقاش خلال الحلقة سيدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز الصحة النفسية، والتحديات التي تواجه المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية بشكل عام وفي ظل جائحة كورونا بشكل خاص، ومقترحات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الصحة النفسية.