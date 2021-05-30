شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب العراق على نيبال بسداسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز منتخب العراق الأول لكرة القدم على ضيفه منتخب نيبال بستة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة بقيادة طاقم تحكيم كويتي مؤلف من حكم الساحة سعد الفضلي وساعده سيد علي محمود وسعود الشمالي والدولي العراقي واثق محمد حكماَ رابعاَ، ومراقب الحكام حازم حسين.

تقدّم المنتخب العراقي بهدف جميل سجله اللاعب علاء الزهرة في الدقيقة السابعة، إلا أن منتخب نيبال تمكن من قلب النتيجة رأساً على عقب عندما سجل هدفين متتالين بأخطاء دفاعية غريبة، حيث سجل هدفي منتخب نيبال اللاعبان انجان كيسي ومانش دانجي بمساعدة مدافع منتخب العراق أحمد ابراهيم الذي أدخل الكرة في المرمى بعد أن حاول إبعادها عن طريق الخطأ في الدقيقتين 8 و30.

هذان الهدفان أثارا حفيظة السلوفيني سريشكو كاتانيتش على لاعبي المنتخب العراقي، لينجح اللاعب محمد الزهرة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35، ثم أضاف أيمن حسين هدفين متتالين في الدقيقتين 40 و46، لينتهي الشوط بتقدم المنتخب العراقي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني أضاف اللاعبان مهند علي "ميمي" وسجاد جاسم الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 67 و75 لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بستة أهداف مقابل هدفين.

وتعد هذه المباراة آخر بروفة تحضيرية للمنتخب العراقي الأول لكرة قبيل الدخول في التصفيات المزدوجة التي ستنطلق بداية الشهر المقبل في البحرين، وسيخوض خلالها "أسود الرافدين" ثلاث مواجهات حاسمة ضد منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران.