شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: الرئيس السيسي يبنى مصر الحديثة..وتحقيق معدل نمو فى ظل كورونا إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2021- 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل " 2018 – 2019- 2021- 2022.

وأوضح النائب تيسير مطر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبنى مصر الحديثة، وأن مصر فى عهده تسير بخطى ثابته لبناء اقتصاد قوى، ووجه الشكر لحكومة المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن تحقيق خطة التنمية معدل نمو ظل جائحة كورونا، إنجاز كبير.

وقال تيسير مطر خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون خطة التمية الاقتصادية والاجتماعية، إن مصر حققت نجاحا اقتصاديا غير مسبوق من حيث الاهتمام بالمواطن المصري والاستثمار والقضاء على البطالة، قائلا: "برافو للحكومة على هذه الخطة التى جعلت المواطن المصري نصب اعينها".