شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توافق على مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للسنة المالية الجديدة 2021/2022، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق طلب 8 مليار و725 مليون، وتم الموافقة على 5 مليار و16 مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وطالب المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بدعم الباب الرابع بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتا إلي أنهم طلبوا أن يخصص له مبلغ 1.5 مليون جنيه، ولكن تم تخصيص مليون جنيه فقط، وأن هناك حاجة لزيادة المبلغ بنصف مليون، نظرا للحاجة إلي التعاقد مع مهندسين.

كما طالب بأن تكون موازنة صندوق تطوير العشوائيات من الموازنة العامة للدولة، وليس من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلي أنه كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية بذلك.

وقالت ناهد البلشي، ممثل وزارة المالية، إنه في العام المالي السابق، الباب الرابع كان مدرجا له مبلغ 600 ألف جنيه، وتم زيادتها إلي مليون جنيه، وإذا طلب الصندوق أي زيادات خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، لافتة إلى أنه تم زيادته بمبلغ 400 ألف جنيه عن العام المالى السابق.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية، أمر ضروري نظرا لكثرة المهام المكلف بها، مشيرا إلي أن اللجنة توصي بإلغاء التأشير الذي يربط الباب السابع بفائض هيئة المجتمعات العمرانية، وتحقيق طلب الصندوق بأن تكون موازنته من الموازنة العامة، أما بالنسبة للباب الرابع، فوزارة المالية تعهدت بتلبية أى مطالب للصندوق خلال العام المالى.