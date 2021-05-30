شكرا لقرائتكم خبر عن 3.3 مليارات تكلفة توصيل "الغاز الطبيعى" لـ199 قرية بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وتتمثل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى من ضمن أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري وتوفير خدمات حضارية لسكانها، ونرصد تفاصيل خطة وزاة البترول فى ذلك الصدد لصالح مبادرة حياة كريمة:

-تصل عدد القرى المحرومة من مرافق الغاز الطبيعى إلى نحو 1332 قرية.

-يجرى تنفيذ أعمال التوصيل فى 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها.

-تصل التكلفة المقرر لتلك المشروعات إلى 3.3 مليار جنيه.

-من المنتظر البدء فى 423 قرية، فور الانتهاء من "الصرف الصحي" بتكلفة 5.5 مليار.

-يتبقى على خارطة الأعمال 710 قرى أخرى ليكن إجمالى التكلفة 16 مليار جنيه.

-59 قرية مخدومة بالفعل بالغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية .