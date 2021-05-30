"الزراعة": انتخاب رئيس "الخدمات البيطرية" نائبًا لرئيس المنظمة العالمية لصحة الحيوان بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم انتخاب د.عبد الحكيم محمود، ‏رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نائباً لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” بإقليم الشرق الأوسط.

تأتي وتتجلى أهمية المنصب في وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية؛ الأمر الذي يسهم في دعم دور مصر المحوري على المستوى الدولي والإقليمي في التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمي للصحة الواحدة.

وهنأ المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، رئيسَ "الخدمات البيطرية" على هذا الإنجاز الذي يأتي تتويجًا لجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المدعومة من وزارة الزراعة، والملموسة مؤخرًا من خلال المشاركات الإيجابية في جميع الأنشطة ذات الطابع الدولي والقاري والإقليمي، إضافة إلى النجاحات ذات الطابع الدولي التي تحققت مؤخرًا باعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور وإعلان المنظمة خلو البلاد من مرضَي الفصيلة الخيلية الرعام والزهري، واعتماد المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملَين مرجعيَّين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”؛ الأمر الذي وضع مصر في مصاف الدول التي تعمل على تطبيق اللوائح الدولية، وأدى إلى دعم الثقة الدولية في قدراتها على دعم الإدارة الفنية على المستويي الإقليمي والدولي.

وأعرب الدكتور عبد الحكيم محمود، عن خالص الشكر والتقدير لوزير الزراعة ونائبه؛ لحرصهما على دعمه وتهنئته بالحصول على هذا المنصب، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لاستمرار ظهور مصر بمكانتها الطبيعية التي تستحقها في المعترك العالمي.

وأضاف محمود أنه قد تم الترشيح لذلك المنصب من خلال توصية المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” لإقليم الشرق الأوسط بتعيين د.عبد الحكيم محمود محمد على، رئيس الخدمات البيطرية بمصر، نائباً لرئيس مكتبها بإجماع الآراء باجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 24/5/2021، على هامش انعقاد الجلسة العامة لأعضاء المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي بدأت فعاليتها اعتباراً من 24/5/2021 وحتى اليوم؛ الجمعة الموافق 28/5/2021، حيث تم التصويت النهائي خلال فعاليات الجلسة وتم تقليد المنصب رسمياً عقب إعلان نتيجة الانتخابات بالأغلبية المطلقة.

جدير بالذكر أن المنظمة صحة الحيوان العالمية كانت اعتمدت أول من أمس كلاً من المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية في مجال تشخيص مرضَي إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولي، ذلك الإنجاز العملي الكبير لمصر على المستوى الدولي.