رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته إلى كينيا ورواندا.. ننشر تفاصيل الزيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

عاد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولتَي كينيا ورواندا.

ترأس فريد خلال الزيارة مع الفريق روبرت كاربوكي كيبوتشي، رئيس هيئة الأركان الكينية، الجلسة الختامية للاجتماع الثالث للجنة العسكرية المصرية- الكينية التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي؛ لتطوير التعاون العسكري المصري- الكيني في ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأسفرت اجتماعات اللجنة عن التوافق على تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات ورفع القدرات العسكرية بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.

بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، ثم تم عقد لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات العسكرية بجمهورية كينيا؛ حيث التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وزيرة الدفاع الكينية، وتم توقيع اتفاق فني للتعاون في المجال الدفاعي بين وزارتَي دفاع البلدَين .

والتقى فريد رئيسَ هيئة الأركان الكينية؛ حيث أشاد بجهود أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين، وما توصلت إليه من نتائج تصب في مصلحة البلدين وقواتهما المسلحة والأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين .

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته إلى كينيا بالتوجه إلى جمهورية رواندا، وذلك بهدف تعزيز أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين، حيث أجريت خلال الزيارة مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وتَلِي ذلك عقد عدد من اللقاءات رفيعة المستوى مع القيادات العسكرية الرواندية؛ لبحث سبل تطوير التعاون المشترك في العديد من المجالات .

والتقى فريد وزيرَ الدفاع الرواندي اللواء ألبرت موراسيرا، وتم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات الأمنية التي تواجه الأمن القومي لكلا البلدين، والتوافق على أهمية التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات؛ بما يحقق الاستقرار في المنطقة، ثم ترأس مع نظيره الرواندي الفريق أول جان بوسكو كازورا، الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية- الرواندية المشتركة.

وأكد رئيس الأركان خلال الاجتماع دعم كل أوجه التعاون مع المؤسسة العسكرية الرواندية والاستعداد لتلبية مطالب تطوير التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، في نهاية الزيارة، بزيارة النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية ووضع إكليل من الزهور.