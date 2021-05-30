صور.. ضبط تُربي حاول بيع نصف مدفن في عامود السواري بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أقدم تُربي على الاستيلاء على مدفن خاص بأحد الأسر بمقابر عامود السواري بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، وذلك تمهيدا لبيعه دون وجه حق.

كانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد محاولة تربي بمقابر عامود السواري الاستيلاء على مدفن تمهيدا لبيعه دون وجه حق.

وتبين من المعاينة قيام تربي بجبانات عامود السواري بتقسيم مدفن مملوك لأحد الأشخاص باستخدام حائط من الطوب، استعدادا لبيع الجزء الذي اقتطعه من المدفن.

وبدورها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم هدم السور وإعادة المدفن لأصله، لافتة إلى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت رئيس حي غرب الإسكندرية، أنه يجري باستمرار شن حملات على جبانات عامود السواري وأم كبيبة، حفاظا على حقوق المواطنين وحرمة الموتي، مؤكدة أنه سيجري الضرب بيد من حديد على كل من يخالف ويعبث بحرمة الموتى.