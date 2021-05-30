"المتحدة" توقّع اتفاقيتي شراكة مع الشركة العربية ومجموعة mbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال حسام صالح مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن حدث اليوم هو استكمال لحدث الأمس وهو بدء توسيع عمل الشركة إقليميا، واليوم نحن بصدد توقيع مذكرات تفاهم مع الشركة العربية ومجموعة mbc، لتوسيع مجال الإنتاج في المرحلة المقبلة.

وأضاف صالح خلال كلمته بحفل توقيع مذكرات التفاهم، أن الإخوة في المملكة العربية السعودية طلبوا توقيع الاتفاقيات في أقرب وقت، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع جهات عدة.

وتابع: "المذكرة الأولى بين الشركة المتحدة والشركة العربية وتعمل على تطوير إعلانات الـout door، لافتا إلى أن تلك الصناعة في مصر كبيرة وتحتاج لتحديث في البنية التحتية لها، ومع ظهور الإعلانات الديجيتال في الطرقات العامة نحتاج لبنية أساسية جديدة تعمل على تحديث الـout door.

وواصل: "المذكرة الثانية بين المتحدة وmbc وتعمل على 3 محاور؛ الأول هو محاربة القرصنة، فالأعمال التي تُنتج من الجانب المصري أو السعودي دائما ما تتعرض للقرصنة، وفي الأوقات الماضية قمنا بجهود عديدة لحماية الحقوق من القرصنة، وفي شهر رمضان من هذا العام بذلنا جهودا من كلا الجانبين في هذا الأمر"، مؤكدا أن محاربة القرصنة تحتاج للعديد من الجوانب الفنية، ونتعاون مع mbc لإعطائهم آليات كيفية الحماية من القرصنة.

وتابع: "الجانب الثاني هو تعاون في إنتاج الأعمال الكبيرة، فمذكرة التفاهم تنص على أننا سنعمل على إنتاج أعمال مشتركة".

وواصل صالح: "الأمر الثالث في المذكرة هو شراء حقوق استغلال الإنتاج في الشركة المتحدة"، لافتا إلى أن جزءا من الإنتاج للمتحدة ستحصل عليه مجموعة mbc وتحصل على حقوق توزيعه خارج مصر، مختتمًا حديثه بقوله: "نحتفي بوجود الإخوة من mbc ونتشرف بتوقيع تلك الاتفاقيات معهم".​