سقط عليهم "الونش".. مصرع عامل وإصابة 2 آخرين داخل مصنع في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

لقي عامل مصرعه، وأصيب اثنان آخران بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إثر سقوط ونش عليهم داخل مصنع مواسير.

استقبل مستشفى عطاء: "وائل على حسن السيد، 47 عامًا، مصاب بكسر في قاع الجمجمة ودخل العناية المركزة، وهاني نصر الدين السيد، 40 عامًا، مصاب بخلع في الكوع الأيسر وشرخ بالفقرات القطنية السابعة، ومصطفى محمد مصطفى، 66 عامًا، جثة هامدة"، إثر سقوط ونش عليهم داخل مصنع مواسير.

حرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، واتخاذ الإجراءات القانونية.