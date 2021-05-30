فيتنام تفرض قيوداً جديدة لصد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تخضع مدينة هو تشي مينه الأكثر اكتظاظا بالسكان في فيتنام لقيود التباعد الاجتماعي المرتبطة بوباء كورونا لمدة

أسبوعين بداية من غد الاثنين للمرة الأولى منذ أبريل 2020، حسبما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد.

وتم اتخاذ القرار بعد أن سجلت المدينة أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مرتبطة بإصابات إجمالية في 26 مايو، مع عدم تحديد مصدر العدوى.

كما توقف مطار مدينة هو تشي مينه عن استقبال الوافدين الأجانب اعتبارا من يوم الخميس، على الرغم من أن المطار سيواصل الرحلات الجوية المغادرة.

وتحظر القيود على مستوى المدينة التجمعات التي تضم 10 أشخاص أو أكثر خارج أماكن العمل والمستشفيات وتفرض قاعدة التباعد لمسافة مترين، وفقا لما ذكرته صحيفة فيتنام اكسبريس في موقعها على الإنترنت.

وسوف يتم فرض القيود بشكل أكثر صرامة على أحياء المدينة الأكثر تضررا من الإصابات الجماعية الجديدة. ولا يجوز للمقيمين في هذه المناطق التجمع في الأماكن العامة إلا لشخصين، ويجب عليهم مغادرة منازلهم فقط في حالة الطوارئ أو للحصول على الضروريات.

وكان قد تم الإشادة بفيتنام فيما يتعلق بمكافحة الوباء، ولكن بعد شهر دون تسجيل أي حالة عدوى للفيروس في المجتمع، ظهرت حالات عدوى محلية مرة أخرى في 27 أبريل، مع تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة منذ ذلك الحين.

وأعلنت وزارة الصحة يوم السبت إنها اكتشفت سلالة جديدة من كورونا تشتمل على خصائص من سلالتي الفيروس البريطانية والهندية.

وسجلت فيتنام رسميا 6908 حالات إصابة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة منذ بدء الوباء.