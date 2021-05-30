لإصراره على خوض الانتخابات الرئاسية… روحاني يقيل محافظ البنك المركزي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 12:09 مساءً

دفع إصرار محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي على البقاء في سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 من حزيران المقبل، الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، على إقالته من منصبه.

وذكرت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية أن ”روحاني أقال عبدالناصر همتي وعين بدلاً منه حميد بور محمدي النائب الاقتصادي لهيئة إعداد الموازنة“.

وكان همتي غاب اليوم عن اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بالشؤون الاقتصادية برئاسة حسن روحاني وشارك بدلاً منه نائبه أكبر كميجاني.

ولم تؤكد منظمة إعداد الموازنة في الحكومة الإيرانية بعد تعيين نائبها للشؤون الاقتصادية ”حميد بور محمدي“ بمنصب محافظ البنك المركزي.

وكان روحاني هدد منذ أيام همتي بإقالته من منصب محافظ البنك المركزي في حال واصل الاستمرار في سباق الانتخابات الرئاسية.

وقد تأثر سوق الصرف الأجنبي في طهران بعد ما تداولته وسائل إعلام إيرانية عن عزم روحاني إقالة همتي، إذ سجلت العملة الإيرانية انهيارا أمام العملات الأجنبية وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 24 ألف تومان، إذ كان قبل يومين بقيمة 22 ألف تومان.

من جانبه، قال همتي في معرض حديثه عن إقالته من منصبه خلال مداخلة عبر تطبيق ”كلوب هاوس“ إن ”الرئيس (حسن روحاني)، أبلغني في حال بقيت في الانتخابات، فلا يمكن البقاء على رأس البنك المركزي؛ لأنه يؤثر على القضايا النقدية وسوق الصرف في البلاد“.

وأضاف همتي ”أبلغت روحاني بأن بقائي كمرشح في الانتخابات الرئاسية لن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والنقدية، لكن القرار الأخير بيد الرئيس روحاني“، مشيرا إلى أنه ”ينتظر ما يقرره روحاني“.

وأوضح المرشح للانتخابات الرئاسية عن التيار الأصولي المعتدل أنه ”لم يباشر عمله منذ يومين في مبنى البنك المركزي، وأن نائبه يقوم بدوره بدلاً عنه“.

وتولي همتي منصب محافظ البنك المركزي في أواخر تموز من عام 2017، بعدما أقال روحاني المحافظ السابق ولي الله سيف، الذي يُحاكم بتهمة فساد مالي.