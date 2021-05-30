بالفيديو: النيران تلتهم سفينة اندونيسية مكتظة بالركاب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

شب حريق في سفينة ركاب إندونيسية أمس، مهدداً حياة أكثر من 200 شخص، بين ركاب وأفراد طاقمها، كانوا على متنها قرب مقاطعة مالوكو الشمالية بالشرق الإندونيسي، إلا أن فرق الإنقاذ أقبلت سريعا وكافحته.

وفقا لما نقلت الوكالات عن أحمد سانجادجي، رئيس وحدة الطوارئ بالوكالة، فان كل من كانوا على متن السفينة، وهم 181 راكبا من البالغين، إضافة إلى 22 طفلا، مع 14 فردا من طاقمها، تم إنقاذهم من الحريق الذي اندلع في السفينة “كي أم كاريا انداه” في وقت مبكر من الصباح، عندما كانت تصل إلى وجهتها في ميناء سانانا البحري في جزيرة ليمافاتولا بمنطقة كيبولاون سولا، بحسب ما نقلت الوكالات.

وحولت النيران السفينة إلى ما يشبه كتلة من الفحم فوق المياه، إلا أنها لم تغرق، لذلك سيتم قطرها إلى أقرب ميناء، في وقت بدأت السلطات بإجراء تحقيق في الحريق الذي بدأ في غرفة المحركات بعد حوالي 15 دقيقة من مغادرة السفينة للميناء الذي أبحرت منه، وربما هو الذي سيتم اختياره لقطر السفينة إليه، وذلك بحسب “العربية”.