منذ مارس.. روسيا تسجل أعلى إصابات بكورونا

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أعلنت روسيا تسجيل 9694 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو أعلى عدد إصابات منذ نهاية مارس/ آذار.



وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 5 ملايين و63442 حالة.

وقالت اللجنة الروسية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا إنها سجلت 355 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 121162.

وأعلنت وكالة الإحصاءات الاتحادية إحصاء منفصلا، حيث قالت إن روسيا سجلت نحو 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 من إبريل/ نيسان 2020 حتى مارس/ آذار 2021.