مصر تواصل فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين

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واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ 15 على التوالي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، فضلاً عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت مصادر مسؤولة بالمعبر، في تصريح لها اليوم، إلى استمرار وجود جميع الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، إضافة إلى توفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.