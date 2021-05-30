شكرا لقرائتكم خبر عن ‏وزير المياه اليمني : الحوثيون زرعوا ألغاما حول خزان صافر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح ‏وزير المياه والبيئة اليمني المهندس توفيق الشرجبي أن الحوثيون زرعوا ألغاما حول خزان صافر .

وحذر الوزير ، اليوم من خطورة الإبقاء على خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة دون أي حلول، مجدداً مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة للمليشيا الحوثية بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم.