شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق قمة "P4G" الافتراضية حول المناخ في كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2021 ‏(P4G) حول المناخ والنمو المستدام ،الأحد، في كوريا الجنوبية.



وتستمر القمة يومين عبر روابط الفيديو حتى يوم 31 مايو/ أيار تحت عنوان "التعافي الأخضر الشامل نحو حيادية الكربون"، وينضم إليها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن و47 من كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين و21 من رؤساء المنظمات الدولية.

وأعلن الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية في كلمته الافتتاحية عن خطط بلاده لتوسيع الدعم للدول النامية بما فيها زيادة كبيرة بحلول عام 2025 في مساعدات التنمية الرسمية (ODA) المرتبطة بالمناخ والمشاريع الخضراء.

وقال: "سننشئ أيضا صندوقا ائتمانيا للصفقة الخضراء الجديدة بقيمة 5 ملايين دولار في معهد النمو الأخضر العالمي(GGGI)" في إشارة إلى المنظمة التي تتخذ من سول مقرا لها.

وأفاد مون بأن كوريا الجنوبية ستقدم 4 ملايين دولار في شكل منح جديدة لـ"P4G" من أجل عملها المستدام.

تعني P4G الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030، فهي شراكة دولية لتسريع الجهود بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول شاملة للتحديات في النهوض بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) واتفاقية باريس.

كما أعلن مون عن مشروع كوريا الجنوبية لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ(COP28) في عام 2023.

وأكد التزام بلاده برفع هدفها لخفض انبعاثات الكربون كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق هدف التخلص من الكربون بحلول عام 2025 ووقف الدعم المالي الرسمي لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج.

وأفاد الرئيس بأن كوريا الجنوبية ستضطلع بدور مسؤول كدولة جسر بين الدول النامية والمتقدمة.

يذكر أن جلسة سول هي القمة الثانية لـP4G، وتم إطلاقها في الجلسة الافتتاحية التي عقدت في كوبنهاجن في عام 2018.

وبعد الحفلة الافتتاحية، من المقرر أن تبدأ جلسة القادة مع عرض خطابات الفيديو المسجلة مسبقا من قبل 34 مسؤولا رفيع المستوى و20 رئيسا للمنظمات الدولية، بدءا من رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-جيوم.

ومن بين المشاركين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى جانب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج.

ومن المخطط أن يقدم مون والمشاركون الآخرون على رأسهم المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، وجهات نظرهم خلال منتدى حوار القادة الذي سيعقد على الهواء مباشرة ليلة الاثنين.

ويعتزم القادة اعتماد إعلان سول لتلخيص نتائج مناقشاتهم.