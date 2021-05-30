شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يتلقى إخطارا من رئيس النواب لسحب مشروع قانون المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورود رسالة من رئيس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذى سبق وتم إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها.

يأتى ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب فى جلسة سابقة، سحب الحكومة عدد من مشروعات القوانين المقدمة ومنها، مشروع قانون المحميات الطبيعية.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن تلقى رسائل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يخطره فيها أن مجلس الوزراء قرر سحب عدة قوانين سبق التقدم بها إلى المجلس، وتشمل ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة، ووفقا للوائح فإنه من المنتظر أن تخطر اللجان المختصة بذلك.