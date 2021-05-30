شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون عقد العمل فى القطاع الخاص غير محدد المدة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ضوابط حال تحققها يعتبر عقد العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص غير محدد المدة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (70) من مشروع قانون العمل على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1 - إذا كان غير مكتوب.

2 - إذا لم ينص العقد على مدته.

3 - إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.

4 - إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

وينص مشروع قانون العمل على أن تسرى أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل ينظم شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.