مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن عن تسجيل 8 حالات اصابة مؤكدة جديدة في أربع محافظات محررة.



وتوزعت الاصابات بواقع ثلاث اصابات في عدن ومثلها في تعز وواحدة في الضالع واصابة في شبوة.

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة في تعز والضالع والمهرة، فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء، بواقع 12 حالة شفاء في حضرموت، و 11 في شبوة، وحالة شفاء واحدة في لحج.

وارتفع اجمالي حالات الإصابة المؤكدة الذي تم تسجيلها إلى (6731) منها (1319) وفاة و(3399) تعافي