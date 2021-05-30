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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ومكافحة كورونا في اليمن عن تسجيل 8 حالات اصابة مؤكدة جديدة في أربع محافظات محررة.

 

وتوزعت الاصابات بواقع ثلاث اصابات في عدن ومثلها في تعز وواحدة في الضالع واصابة في شبوة.

 

وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة في تعز والضالع والمهرة، فيما تم تسجيل 24 حالة  شفاء، بواقع 12 حالة شفاء في حضرموت، و 11 في شبوة، وحالة شفاء واحدة في لحج.

 

وارتفع اجمالي حالات الإصابة المؤكدة الذي تم تسجيلها إلى (6731) منها (1319) وفاة و(3399) تعافي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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