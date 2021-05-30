الرئيس الأمريكي يهاجم مشروع قانون للانتخابات في تكساس

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن، مشروع قانون للانتخابات في تكساس باعتباره هجوماً على الديموقراطية، بينما تتحضر الولاية الجنوبية لتنضم إلى ولايات جمهورية أخرى في تقييد ممارسة الملونين لحق التصويت.



وقال الرئيس بايدن في بيان بعد بدء تداول المسودة النهائية لمشروع القانون في المجلس التشريعي لتكساس " إن تكساس تنضم الآن الى ولايتي جورجيا وفلوريدا اللتين يهيمن عليهما الجمهوريون عبر الاعتداء على الحق المقدس في التصويت".

وأضاف "هذا جزء من اعتداء على الديموقراطية شهدناه كثيرا هذا العام ويستهدف بلا تكافؤ الأميركيين السود والأقليات الأخرى، وفي القرن الحادي والعشرين، يجب أن نجعل التعبير عن حق التصويت لكل ناخب، أسهل وليس أصعب".

وتوصل مجلسا الكونغرس في ولاية تكساس إلى تسوية حول نص بعنوان "قانون مجلس الشيوخ 7" (سينيت بيل 7) يفرض خصوصا قيودا عديدة على مواعيد التصويت وكذلك التصويت عبر البريد ويمنع الانتخاب من السيارات.

ويقول مؤيدو القانون إنه مصمم لجعل التصويت أكثر أمانا، لكن منتقديه يرون أنه يهدف الى جعله أكثر تعقيدا بالنسبة للسود واللاتينيين وغيرهم من غير البيض الذين يميلون للتصويت لصالح الديموقراطيين.

ويقول الجمهوريون" إن تحركهم هو لمنع تزوير الانتخابات، بما يتوافق مع تأكيدات دونالد ترامب المتكررة بأنه فاز على بايدن في تشرين الاول/نوفمبر الماضي وأن الانتخابات سُرقت منه".