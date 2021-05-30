حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية اجواء صحوة إلى غائمة جزئياً وحارة نسبيا نهاراً مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة ، حيث تتشكل السحب الركامية المتفرقة على سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية و الغربية المحاذية لسهل تهامة قد يرافقها هطول امطار خفيفة أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها اجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى و الرطوبة النسبية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على اجزاء من السواحل الشرقية و الغربية ومدخل باب المندب لتصل أقصى سرعة لها إلى 25عقدة مثيرة للأتربة والرمال واضطراب البحر.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية سيكون فيها اجواء صحوة وجافة، حارة الى شديدة الحرارة أثناء ساعات النهار، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال. فيما سنشهد أرخبيل سقطرى اجواء غائمة جزئياً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعه لها إلى 25عقدة تعمل على اضطراب البحر.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية :- 1- قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللآفحة خلال ساعات الظهيرة. 2- مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وإرتفاع الموج.