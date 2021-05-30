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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021
شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 52884 ريالًا 58.76$
الذهب عيار 22 48474ريالًا 53.86$
الذهب عيار 21 46278ريالاً 51.42$
الذهب عيار 18 39663 ريالاً 44.07$
أوقية الذهب 1644867ريالاً 1827.63$