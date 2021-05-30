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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأحد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، استقرارًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                          ريال يمني               دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24             52884 ريالًا             58.76$

 

الذهب عيار               22 48474ريالًا           53.86$

 

الذهب عيار 21             46278ريالاً             51.42$

 

الذهب عيار 18           39663 ريالاً             44.07$

 

أوقية الذهب             1644867ريالاً         1827.63

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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