8 قتلى في هجوم لتنظيم داعش الارهابي بالنيجر

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

قُتل أربعة على الأقل من قوات الأمن وأربعة مدنيين، في هجوم جهادي استهدف مدينة كبيرة في جنوب شرق النيجر بالقرب من الحدود النيجيرية، حسب ما أعلنت السلطات المحلية السبت.



وقالت السلطات في بيان إن جهاديين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا (ايسواب)، وهي جماعة منشقة عن بوكو حرام، اقتحموا مدينة ديفا على متن 15 مركبة.

وقدمت وزارة الدفاع حصيلة القتلى في وقت لاحق السبت، عبر التلفزيون العام، مشيرة أيضاً الى أنه تم "تحييد" عدد من "الإرهابيين".

وعثر الجيش على قاذفات صواريخ وقذيفة مورتر وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف محمولة ومخدرات وحقن، حسب ما جاء في بيان.

وقال مسؤول محلي كبير لوكالة فرانس برس الجمعة إن عناصر من بوكو حرام هاجموا ديفا.

وأشار إلى أن القتال أثار "هلعاً" بين السكان البالغ عددهم 200 ألف، لكن الهدوء عاد لاحقا.

وتعرضت ديفا لهجمات عدة منذ عام 2015.

وفي مايو (آيار) 2020 اندلع قتال عنيف بين الجيش وجهاديين بالقرب من جسر دوتشي الذي يربط النيجر ونيجيريا جنوب المدينة.

وأدى القتال ضد بوكو حرام وجهاديي تنظيم داعش في غرب أفريقيا إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ عام 2009، ونزوح ما يقرب من مليوني شخص من ديارهم في شمال شرق نيجيريا.