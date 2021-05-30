- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات المستوطنين يتقدمهم وزير اسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين يتقدمهم وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية(وفا) ان عشرات المستوطنين برفقة الوزير الإسرائيلي اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.