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عشرات المستوطنين يتقدمهم وزير اسرائيلي يقتحمون المسجد الأقصى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اقتحم عشرات المستوطنين الاسرائيليين يتقدمهم وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.

 

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية(وفا) ان عشرات المستوطنين برفقة الوزير الإسرائيلي اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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