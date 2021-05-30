أفغانستان: مقتل 13 في هجوم على حفل زفاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم في أفغانستان جراء هجوم بقذيفة هاون استهدف حفل زفاف وتفجير على جانب طريق بالقرب من سكة حديدية، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد فيما يتعلق بالحادثين المنفصلين.



وأكد عدد من المسؤولين المحليين أنه في إقليم كابيسا شمال شرقي البلاد، لقي سبعة مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد سقوط قذيفة هاون على حفل زفاف في منطقة تاجاب.

وقع الحادث مساء السبت خلال مناوشات بين الحكومة ومسلحي طالبان في المنطقة المتنازع عليها، بحسب مسؤولين. وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر.

وفي إقليم هيرات غربي البلاد، لقي ستة أفراد من قوات الأمن التي تحرس خط سكة حديد بين أفغانستان وإيران حتفهم جراء انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في منطقة جوريان، حسبما قال حاكم الإقليم وحيد قاتالي. وأكدت هيئة السكك الحديدية الأفغانية أيضاً وقوع الحادث.

يشار إلى أن زرع القنابل على جوانب الطرق هو السلاح المفضل لدى طالبان لاستهداف القوات التابعة للحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وتصاعد العنف في أفغانستان مع سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قواتهما من البلاد.