ياس خضر ومحمد عبد الجبار في عمل غنائي مشترك

بغداد: زيدان الربيعي

كشف المطرب العراقي محمد عبد الجبار عن عمل غنائي، يجمعه مع المطرب العراقي ياس خضر.

وقال عبد الجبار في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، «انتظرونا بعمل غنائي كبير يجمعني مع الفنان ياس خضر».

وأوضح، أن العمل الجديد كلمات الشاعر حازم جابر وألحان أزهر حداد وتوزيع نور هاشم ومهندس الصوت مصطفى كمال وإنتاج ناجي الشمري.

يذكر أن المطربين ياس خضر ومحمد عبد الجبار هما من جيلين مختلفين في الأغنية العراقية، الأول ينتمي إلى الجيل السبعيني من القرن الماضي ويعد من كبار المطربين في العراق، أما عبد الجبار فهو من جيل ثمانينات القرن الماضي ويمتلك صوتاً جميلاً ويغني الأغاني ذات الأصالة العراقية ولم يساير أي موجة هابطة في الغناء.