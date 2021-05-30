مركبة شحن محملة بإمدادات تلتحم بمحطة الفضاء الصينية

الصين-رويترز

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، إن مركبة شحن فضائية صينية تحمل إمدادات ومعدات ووقود التحمت، الأحد، مع الوحدة الرئيسية لمحطة فضاء صينية.

وأضافت «شينخوا» إن «تيان تشو -2»، أو «سفينة السماء» باللغة الصينية، قد التحمت مع «تيانخه» في الساعة 5:01 صباحاً، بتوقيت بكين. وقال مكتب هندسة الفضاء الصيني إن صاروخ (لونج مارش-7 يو3) أطلق المركبة «تيان تشو-2» في الساعة 8:55 مساء السبت، بتوقيت بكين من مركز «ونتشانج» لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوبي البلاد. وتعد «تيان تشو-2» الثانية من بين 11 مهمة مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء تطورها الصين يتوقع الانتهاء منها العام المقبل، وتأتي بعد إطلاق المركبة المهمة «تيانخه» في أواخر إبريل/ نيسان.

وستنافس المحطة المؤلفة من ثلاث وحدات المحطة الأخرى الوحيدة العاملة حالياً، وهي محطة الفضاء الدولية المدعومة من عدة دول في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا واليابان. وكانت واشنطن منعت الصين من المشاركة في برنامج محطة الفضاء الدولية. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إطلاق الصاروخ تأجل هذا الشهر لأسباب فنية.

وتعتزم الصين إطلاق مركبتين أخريين العام المقبل، هما «ونتيان» و«منجتيان»، باستخدام (لونج مارش- 5 بي) أكبر وأقوى صواريخ النقل الفضائي بالصين.