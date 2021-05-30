فلسطين.. إغلاق مراكز علاج كورونا في الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن مسؤول طبي فلسطيني عن إغلاق كامل لأقسام علاج مرض كوفيد-19 في المستشفيات الحكومية في الضفة الغربية.

وقال منسق أسرة مرضى كورونا في وزارة الصحة الفلسطينية، عنان الراشد، لوكالة "شينخوا"، إن حالة الانخفاض في أعداد الإصابات بالمرض ترافقت مع إغلاق عدة مستشفيات كانت مخصصة لعلاج مصابي كورونا في مدن الضفة.

وأوضح الراشد أن عمليات التطعيم الكبيرة التي جرت في الضفة الغربية أدت لمناعة مجتمعية، وهو ما أسفر عن انخفاض أعداد الإصابات بشكل عام، وأعداد المرضى في المستشفيات.

وذكر أنه بناء على المعطيات والأرقام المسجلة في مدن الضفة الغربية، تم إغلاق أقسام علاج مرض كورونا في المستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك فيما سجلت الأراضي الفلسطينية أمس السبت، 3 حالات وفاة بمرض فيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد التقرير اليومي للوزارة، بتسجيل 269 إصابة جديدة بالمرض، 19 منها في الضفة الغربية و250 في غزة، مقابل 399 حالة تعاف.

بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات بالمرض في الأراضي الفلسطينية منذ مارس 2020 إلى 336679 ، بينها 3822 حالة نشطة، و329097 حالة تعاف، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 3760.

وفيما يخص الأشخاص الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، فبلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 304889 شخصا، بينهم 217207 تلقوا جرعتين من اللقاح.