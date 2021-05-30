تصدير 3400 طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه جرى استقبال السفينة AMA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع علم مولدوفيا، وذلك لشحن 3400 طن ملح إلى لبنان، لافتة أنه بوصول وشحن هذه السفينة فإنها تعتبر الحادية عشر من نوعها لتصدير الملح، ليصبح إجمالي ما جرى تصديره من الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش 50 ألف طن.

وأكدت أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، وأنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.