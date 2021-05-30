زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر ضواحي مدينة شوقان في محافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و47 دقيقة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي.

ووقع على عمق عشرة كيلومترات من سطح الأرض.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.