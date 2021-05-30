شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بقذيفة هاون على حفل زفاف في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم في أفغانستان جراء هجوم بقذيفة هاون استهدف حفل زفاف وتفجير على جانب طريق بالقرب من سكة حديدية، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الأحد فيما يتعلق بالحادثين المنفصلين.

وأكد عدد من المسؤولين المحليين أنه في إقليم كابيسا شمال شرقي البلاد، لقي سبعة مدنيين على الأقل حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعد سقوط قذيفة هاون على حفل زفاف في منطقة تاجاب.

وقع الحادث مساء السبت خلال مناوشات بين الحكومة ومسلحي طالبان في المنطقة المتنازع عليها، بحسب مسؤولين. وألقى كل من الطرفين باللوم على الآخر.