استمرار الحملة الأمنية الواسعة في عموم المحافظات لمكافحة المخدرات

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القت القبض على (5) متهمين بمناطق مختلفة من البلاد".

واكدت الوكالة ان "قسم مكافحة مخدرات البصرة القى القبض (3) متهمين ، فيما القى قسم مكافحة مخدرات كركوك القبض على متهم واحد، ومثله في محافظة ميسان".



واضافت ان "المتهمين كان بحوزتهم مادة الكريستال ومادة الحشيشة المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح ناري غير مرخص (كلاشنيكوف) ".

وتابعت انه "تم إحالة جميع المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".

وختم البيان ان "هذه الواجبات جاءت بناءً على المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مؤكدا ان التعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني كان له الدور المهم".

