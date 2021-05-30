شابة تخنق زوجها حتى الموت اثناء نومه

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شابة تبلغ من العمر 22 عاما قامت بقتل زوجها البالغ 23 عاما اثناء نومه بخنقه بواسطة شال، في منطقة الكرمة ام الودع في محافظة ذي قار".

واضاف انه "وبعد التحقيقات الاولية اعترفت الزوجة بارتكاب الجريمة، معللة بأن الزوج قام بجلدها بالعصا قبل النوم".



واكد المصدر انه "تم توقيف المتهمة وفق المادة 406".