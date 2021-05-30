القبض على عدد من المتهمين وضبط عبوة ناسفة في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، اليوم الاحد، عن قيام قواتها بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض في مناطق من المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها القت القبض على 8 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة واحالتهم الى الجهات المختصة لغرض استكمال الاجراءات القانونية"، مشيرة الى انه "تم العثور على عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابي من قبل قسم مكافحة المتفجرات في الدجيل خلال عملية تفتيش في منطقة البساتين.

واضافت المديرية ان "مفارز سيطرة الجسر شرق مدينة تكريت التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ضبطت عجلة حمل محملة بمادة البطاطا المستوردة وتم احالتها مع السائق الى قسم مكافحة الجريمة المنظمة تكريت".