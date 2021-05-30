انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الأحد، بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
149,150
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السعر في الصيرفات ( تقريبي)
148,500
149,500
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البصرة / بورصة
149,250
——————————
الموصل / بورصة
149,250
——————————
اربيل / بورصة
149,125
——————————
الناصرية
149,350
149,150
....
السعر في الصيرفات ( تقريبي)
148,500
149,500
————————————————
البصرة / بورصة
149,250
——————————
الموصل / بورصة
149,250
——————————
اربيل / بورصة
149,125
——————————
الناصرية
149,350