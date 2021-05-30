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أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية ليوم الأحد، بحسب رصد مختصين.
بغداد - بورصة الكفاح
149,150
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السعر في الصيرفات ( تقريبي)
148,500
149,500
————————————————
البصرة / بورصة
149,250
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الموصل / بورصة
149,250
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اربيل / بورصة
149,125
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الناصرية
149,350
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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