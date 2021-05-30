أشكينازي في مصر.. تثبيت تهدئة غزة وأسرى إسرائيليين على الطاولة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، إلى القاهرة، اليوم الأحد، لبحث لترتيب وقف دائم إطلاق النار في قطاع غزة.

وسيلتقي أشكنازي مع نظيره المصري سامح شكري الذي وجّه له الدعوة لزيارة القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ سنوات طويلة.

وتلعب القاهرة دورا محوريا وأساسيا بين إسرائيل والفلسطينيين بداية بوقف إطلاق النار الذي أخمد نيران تصعيد استمر 11 يوما، في وقت سابق من الشهر الجاري، ومن ثم تثبيت هذا الاتفاق، وإعادة إعمار غزة، وصولا إلى تهدئة دائمة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه "من المتوقع أن تخبر إسرائيل المصريين أن أي اتفاق يجب أن يشمل إعادة جثتي جنديين يعتقد أنهما قتلا في حرب غزة عام 2014، بالإضافة إلى إطلاق سراح مدنيين اثنين يعتقد أن حماس تحتجزهما".

وتتوسط مصر منذ سنوات لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل التي تعتقل أكثر من 4500 فلسطيني في سجونها.

في هذه الأثناء، تشهد الأراضي الفلسطينية حراكا مصريا رفيع المستوى، بزيارة مرتقبة، اليوم الأحد، لرئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، إن عباس سيصل على رأس وفد من المسؤولين المصريين إلى قطاع غزة.