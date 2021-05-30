شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا.. الإفراج عن 14 طالباً بعد 40 يوماً على خطفهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيجيريا-أ.ف.ب

أُفرج، السبت، عن 14 طالباً في جامعة «غرينفيلد» بشمال نيجيريا بعد 40 يوماً على اختطافهم، حسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة المحلية. وقال محمد جليج: «أُفرِج عن 14 طالباً في غرينفيلد مساء اليوم». وأضاف أن خاطفيهم «تركوهم على طول الطريق بين أبوجا وكادونا»، مؤكداً أنه لا يعرف ما إذا تم دفع فدية.

وفي 20 نيسان/أبريل، هاجم «قطّاع طرق» جامعة غرينفيلد وخطفوا نحو 20 طالباً. كما قُتِل موظف بالرصاص خلال الهجوم. وقتَل الخاطفون خمسة من الطلاب في الأيام التي أعقبت اختطافهم، للضغط على الأسر والحكومة لدفع فدية.

ووصفت حكومة كادونا، الولاية التي تشهد انعداماً في الأمن وتزايداً في عمليات الاختطاف، عمليات القتل تلك بأنها «شيطانية وبمنتهى القسوة». لكنها حضت أهالي الطلاب على عدم دفع فدية حتى لا يشجع ذلك على مزيد من عمليات الاختطاف. وكثّفت عصابات مسلحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فدىً كما ارتكبت عمليات اغتصاب ونهب.

ويبدو أن العصابات بدأت في الآونة الآخيرة التركيز على المدارس، حيث يتم خطف تلاميذ مقابل فدىً. وتفاقم حوادث الخطف الجماعية في شمال غرب البلاد التحديات الأمنية الملقاة على عاتق الحكومة النيجيرية التي تتصدى في شمال شرق البلاد لتمرّد متطرفين مستمر منذ عشر سنوات.