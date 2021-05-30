إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار قرب تورونتو بكندا

أوتاوا-رويترز

قالت الشرطة في منطقة بيل، قرب مدينة تورونتو الكندية، في بيان، على «تويتر»، السبت، إن عدة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية «في ظروف مختلفة». ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى. وذكرت تقارير محلية أن ستة أشخاص كانوا طرفاً في إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.