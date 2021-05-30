شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار قرب تورونتو بكندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 مايو 2021
10:39 صباحا
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أوتاوا-رويترز
قالت الشرطة في منطقة بيل، قرب مدينة تورونتو الكندية، في بيان، على «تويتر»، السبت، إن عدة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية «في ظروف مختلفة». ولم تذكر الشرطة تفاصيل أخرى. وذكرت تقارير محلية أن ستة أشخاص كانوا طرفاً في إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.
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