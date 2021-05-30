شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أقل زيادة يومية في إصابات «كورونا» منذ 46 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
30 مايو 2021
10:38 صباحا
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مومباي-رويترز
سجلت الهند، الأحد، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» منذ 46 يوماً بعد تسجيل 165553 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مع تسجيل 3460 حالة وفاة جديدة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 27.9 مليون إصابة وعدد الوفيات 325972.
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