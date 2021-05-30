وكالة الأدوية الأوروبية تتيح استخدام «فايزر» للأطفال

29 مايو , 2021

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الجمعة، أنه يمكن استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة «فايزر - بايونتيك» للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً، فما أعلى، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وقال ماركو كافاليري، مدير استراتيجيات اللقاحات في الوكالة إن البيانات أظهرت أن اللقاح آمن للأطفال، ويبدو أنه فعال في مساعدتهم على مقاومة العدوى، مع عدم وجود علامات على وجود آثار جانبية خطيرة.

وبهذا القرار، يصبح اللقاح الأول الذي تتم الموافقة على استخدامه لأي شخص دون سن 16 عاماً في أوروبا. ولا يزال يتعين على المفوضية الأوروبية التصديق على قرار الوكالة، ولكن ذلك يعد إجراءً شكلياً.

وتمت الموافقة بالفعل على تطعيم الأطفال بلقاح «فايزر» في الولايات المتحدة وكندا. كما تقدمت شركة «موديرنا» بطلب للموافقة على استخدام لقاحها للشباب.