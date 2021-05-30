بالصور: تظاهرات وقطع شوارع رئيسة في الناصرية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "العشرات من أهالي منطقة الصالحية في الناصرية احتجاجا على سوء الواقع الخدمي، مشيرا الى انهم "اقدموا على قطع شارع الوقائي بالاطارات المحترقة".

واضاف المصدر ، ان "المتظاهرين طالبوا بتحسين الواقع الخدمي للحي السكني ومنها التيار الكهربائي والخدمات البلدية".