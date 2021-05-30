6 مصابين في إطلاق نار قرب تورونتو الكندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أصيب 6 أشخاص، الأحد، في إطلاق نار قرب تورونتو الكندية، وتم نقلهم إلى المستشفيات.



وقالت الشرطة في منطقة بيل قرب مدينة تورونتو الكندية، في بيان، على "تويتر"، السبت، إن "عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار وتم نقلهم إلى مستشفيات محلية "في ظروف مختلفة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت تقارير محلية أن 6 أشخاص كانوا طرفا في إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم للوجبات السريعة تديره عائلة في مركز تجاري صغير.

وقالت الشرطة في بيان على "تويتر": "إنه ليس لديها معلومات عن المشتبه بهم في إطلاق النار".

وأضافت أن "مكتب جرائم القتل سيتولى التحقيق. لم يكن هناك مزيد من التفاصيل".