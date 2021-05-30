حدث ليلاً| رسائل وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة وتطورات حالة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة علي الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"امتحانات هذه المواد في المنزل".. رسالة جديدة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي

وجّه، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي رسالة جديدة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بشأن امتحانات آخر العام.

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صعد لسطح المياه بسرعة زائدة.. النيابة العامة تعلن تفاصيل غرق أوكراني في دهب

تباشر النيابة العامة، التحقيق في وفاة أوكراني الجنسية بدهب.

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"قابلها السيسي أمس".. السيدة "هدى" تكشف كواليس لقاء الرئيس وماذا قال لها

قالت السيدة هدى التي قابلها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء إحدى جولاته التفقدية، إن الرئيس استمع لها ولب كل طلباتها.

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عمرو أديب: مصر تعاني فقرًا مائيًا بعيدًا عن قضية سد النهضة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر تعاني فقرًا مائيًا بعيدًا عن قضية سد النهضة.

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رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية.

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"السياحة والآثار": احتفالية فرعونية مهيبة لافتتاح "طريق الكباش" نهاية يونيو المقبل

تستعد وزارة السياحة والآثار لافتتاح "طريق الكباش"، باعتباره أشهر وأطول طريق أثري يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بمحافظة الأقصر، شهر يوليو المقبل حسبما أكدت مصادر بالوزارة.

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خالد صديق: مصر نجحت في تنفيذ خطة محكمة للقضاء على العشوائيات الخطرة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن ما قامت به مصر من خطة محكمة للقضاء على العشوائيات الخطرة، مضيفًا: "والله ما حد عملها غيرنا، ولما استعرضنا تجربتنا قدام الدول لقينا نفسنا أقوى دولة في تطوير العشوائيات على مستوى العالم".

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"نقطة تحول".. أديب مشيدا بإعلان "المتحدة" عن إطلاق قناة أخبار إقليمية جديدة

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بالمؤتمر الصحفي لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي شمل الإعلان عن إطلاق قناة أخبار إقليمية جديدة.

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السفير الأردني بالقاهرة: ننسق مع مصر لمساعدة الفلسطينيين في غزة

قال السفير الأردني في القاهرة، أمجد العضايلة، إن "قضيتنا الرئيسية هى فلسطين وهي أكبر تحد، وهناك تنسيق مشترك بين الأردن ومصر في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في غزة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على القطاع، ولابد من تعاون وثيق بين كل الأطراف وبشكل خاص بين الأردن ومصر".

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مقتل وإصابة ٧ أشخاص جراء إطلاق نار في ميامي الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصًا قتل وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية.

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