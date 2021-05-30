كورونا في 24 ساعة| تحذير رسمي من الفطر الأسود واكتشاف سلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - حذّر تقرير رسمي أعدته وزارة الصحة والسكان، من مخاطر الإصابة بالفطر الأسود، الذي أثار جدلًا منذ الأيام الماضية، في أعقاب الإعلان عن إصابة الفنان سمير غانم به قبيل وفاته.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

كورونا اليوم: اكتشاف سلالة جديدة تنتشر عن طريق الهواء.. وآثار جانبية غير مقلقة للقاح

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