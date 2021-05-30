16 سيارة إطفاء لإخماد حريق بمصانع في بركة السبع بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت 16 سيارة إطفاء في السيطرة على حريق وقع في مصنع للجلود وأخرى مجاورة له بعد أن امتدت ألسنة اللهب لهم، بمدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية.

ودفع مرفق إسعاف المنوفية بعدد 7 سيارات للإسعاف للتواجد بمحيط الحادث تحسبا لسقوط مصابين أو وفيات في الحريق.

أكد مصدر عدم وقوع أية خسائر بشرية سواء إصابات أو وفيات في الحريق الذي شب بمصانع للمنتجات الجلدية في مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية.

وأفاد المصدر أنه يجرى تقدير الخسائر المادية التي لحقت والمنشآت الصناعية.

وكانت قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق شب في مصنع للجلود امتد لأخرى مجاورة في مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بمصنع لإنتاج منتجات الجلود وامتد لأخرى مجاورة له بمدينة بركة السبع، تحركت على إثره سيارات من الحماية المدنية واستطاعت إخماد النيران.

وتحرر محضر عن الواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.