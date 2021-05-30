مصدر: لا خسائر بشرية في حريق مصانع الجلود بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مصدر عدم وقوع أية خسائر بشرية سواء إصابات أو وفيات في الحريق الذي شب بمصانع للمنتجات الجلدية في مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية.

وأفاد المصدر أنه يجرى تقدير الخسائر المادية التي لحقت والمنشآت الصناعية.

وكانت قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق شب في مصنع للجلود امتد لأخرى مجاورة في مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق بمصنع لإنتاج منتجات الجلود وامتد لأخرى مجاورة له بمدينة بركة السبع، تحركت على إثره سيارات من الحماية المدنية واستطاعت إخماد النيران.

وتحرر محضر عن الواقعة وإخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.