شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر من الأمن النيجري في هجوم إرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل ثلاثة عناصر من الأمن النيجري على الأقل بهجوم شنه إرهابيون على مدينة " ديفا " جنوب شرق البلاد. وأفادت السلطات النيجرية في بيان أمس أن مسلحين هاجموا على متن 15 مركبة مدينة ديفا، وقد تصدت القوات النيجرية للهجوم حيث قتل ثلاثة عناصر من القوات النيجرية وإصابة اثنين آخرين ، فيما تم القضاء على ثلاثة عناصر مسلحة. وقد تمكن الجيش من تدمير سبع مركبات مجهزة برشاشات، واستعاد أسلحة وعتاد، وثلاث مركبات ورشاشات وقاذفات صواريخ وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف نقالة.