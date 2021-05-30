شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. 11 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم السبت نزولا من 16 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 ارتفاعا من 14 إصابة قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91072 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.