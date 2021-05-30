دميرطاش : تركيا أصبحت دولة تعتقل السياسيين المنتخبين ولا تقاضي الفاسدين

قال السياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش إن تركيا أصبحت دولة يُوضع فيها نواب سياسيون منتخبون وراء القضبان ولا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني في مواجهة دعاوى الفساد والجرائم ضد مسؤولين حكوميين.

ونقل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد عن رئيسه المشارك السابق قوله خلال جلسة استماع في محاكمة جارية بشأن دوره المزعوم في احتجاجات كوباني 2014: "اليوم أخذ زعيم مافيا جمهورية تركيا رهينة فعليًا".

أحدث زعيم المافيا المنفي سيدات بيكر هزة في البلاد هذا الشهر بسلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على قناته على يوتيوب تزعم أن المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين، بما في ذلك وزير الداخلية صويلو، يغضون الطرف عن تهريب المخدرات، إضافة إلى سلسلة أخرى من التهم بما في ذلك القتل والاغتصاب والفساد.